Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekmektedir. Ankara Çevre Otoyolu, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu, Denizli-Kale-Muğla yolunun belirli kesimleri ve diğer birçok yol kesiminde çalışmalar nedeniyle trafik düzenlemeleri yapılmıştır.