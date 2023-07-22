Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği bildirildi. İzmir-Aydın Otoyolu, Ankara Çevre Otoyolu, TAG Otoyolu, Çanakkale-Ezine yol, Denizli-Kale-Muğla yol, Yozgat-Alaca yol, Bayburt-Erzurum yol, Seydikemer-Kaş yol ve Şebinkarahisar-Alucra-Fındıkbeli yolunda çeşitli çalışmalar nedeniyle trafik düzenlemeleri yapıldı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 89-95. kilometrelerinde (Aydın gişeler-Çine-Muğla kavşağı) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritten çift yönlü sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında Aydın Kuzey Kavşağı katılım kolu da trafiğe kapatılırken, otoyola katılım Aydın Güney Kavşağı'ndan gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Pozantı kavşakları 1-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışması sebebiyle Pozantı Kavşağı istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları 1-2. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Adana istikametinde şerit aktarımı yapılırken, ulaşıma Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Çanakkale-Ezine yolunun 2-3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Denizli-Kale-Muğla yolunun 75-77. kilometrelerinde Beyağaç Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Yozgat-Alaca yolunun 0-4. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Bayburt- Erzurum yolunun 2. kilometresinde (Maden-Erzurum güzergahı) heyelan nedeniyle Maden-Erzurum yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Seydikemer-Kaş yolunun 1-12. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Şebinkarahisar-Alucra-Fındıkbeli yolunun 47-57. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım, kısa süreli durdurularak tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.