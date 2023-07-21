Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok otoyol ve yol kesiminde çalışmalar nedeniyle trafik düzenlemeleri yapılmıştır.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit-Kandıra kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler İzmit Batı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Akmeşe-Adapazarı kavşakları İstanbul-Ankara istikametindeki bakım ve onarım çalışması sebebiyle bant aktarımı yapılarak, ulaşım Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 38-48. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Kırşehir-Kırıkkale istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-18. kilometrelerinde Yeşilovacık T1 Tüneli girişi mevkisindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 62-67. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım Bozüyük- İnegöl istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Konya-Antalya yolu, Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya yönündeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücüler söz konusu kesimde servis yoluna yönlendiriliyor.

Trabzon- Gümüşhane il sınırı-Torul- Gümüşhane yolunun 42-54. kilometrelerindeki (Gümüşhane çevre yolu) 14 tünelde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 18.00'e kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 47-52. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır-Şanlıurfa yolunun 39-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Diyarbakır-Şanlıurfa istikameti ile Elazığ-Şanlıurfa kavşak kolları trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı şeritten kontrollü devam ediyor.

Kangal-Gürün yolunun 35-40. kilometrelerinde sathi kaplama çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.