Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi. Birçok otoyol ve yol kesiminde şerit daraltması, trafiğe kapatma ve kontrollü ulaşım uygulamaları yapılmaktadır.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Hendek-Gölyaka kavşakları 12-15. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-3. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları 1-2. kilometrelerdeki yapım çalışmaları nedeniyle Adana istikametinde şerit aktarımı yapılıyor. Bu kesimde ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Çorum çevre yolunun Yeni İskilip Farklı Seviyeli Kavşağı 0-2. kilometreleri ile Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım söz konusu kesimlerde kontrollü devam ediyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki 10 tünel ve güzergahlarında yapılacak elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 21 Temmuz'a kadar 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Artvin-Erzurum yolunun 41-55. kilometrelerindeki 12 tünel ve güzergahlarında gerçekleştirilecek benzer çalışmalar nedeniyle aynı tarihe kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

İnegöl-Bozüyük yolunun 32-36. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.