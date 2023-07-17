Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği bildirildi. TEM Otoyolu, Anadolu Otoyolu, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Trabzon-Gümüşhane yolunda yapılan çalışmalar nedeniyle bazı şeritler trafiğe kapatıldı. Ayrıca, Denizli-Çardak yolunda bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ulaşım sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Adapazarı Kavşağı otoyoldan çıkış kollarında 21.00-06.00 saatlerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılacak. Bu nedenle hem Ankara hem İstanbul yönlerinde otoyoldan gişeler istikametine çıkışlar kapatılacak.

Anadolu Otoyolu'nun Gerede Kavşak Köprüsü'nde yaya korkulukları değişimi sebebiyle Ankara istikameti ayrım kolunun sağ şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşaklarında yapım çalışması dolayısıyla İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım 2 şeritten sürdürülüyor.

Trabzon- Gümüşhane il sınırı-Torul- Gümüşhane yolunun 42-54. kilometrelerindeki (Gümüşhane çevre yolu) 14 tünelde yapılacak elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 18.00'e kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Denizli-Çardak yolunun 40-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya yönünde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 9-11 ve 21-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Çanakkale-Çan yolunun 10-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Elazığ-Bingöl il sınırı-Bingöl yolunun 20-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 35-36. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.