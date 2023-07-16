Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Anadolu Otoyolu, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, TAG Otoyolu, Kocaeli-Yalova yolunda yapılan çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Ayrıca Muğla-Denizli yolunda bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin verilmektedir. Diğer yollarda da çeşitli çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam etmektedir.