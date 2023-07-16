Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor
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Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Anadolu Otoyolu, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, TAG Otoyolu, Kocaeli-Yalova yolunda yapılan çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Ayrıca Muğla-Denizli yolunda bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin verilmektedir. Diğer yollarda da çeşitli çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam etmektedir.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Hendek-Gölyaka kavşakları kesimi, 12-15. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları arasında yol yapım çalışması sebebiyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım iki şeritten sürdürülüyor.
TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı-Kuzey kavşakları kesimi 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kocaeli- Yalova yolunun 53-54. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Kocaeli yönünden gidiş geliş şeklinde devam ediyor.
Muğla- Denizli yolunun 5-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Ankara-Aksaray yolunun Aksaray şehir geçişindeki üst geçitte derz çalışmaları dolayısıyla Aksaray-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım toplayıcı yoldan gerçekleştiriliyor.
Gökçebey-Yenice-Karabük yolunun 1. ve 6. kilometrelerinde meydana gelen sel hasarları, Sorgun-Sarıkaya yolunun 0-34. kilometrelerinde de sathi kaplama çalışması nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü devam ediyor.
Diyarbakır-Şanlıurfa yolunun 39-40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Diyarbakır-Şanlıurfa istikameti ile Elazığ-Şanlıurfa kavşak kolları trafiğe kapatıldığından, ulaşım karşı şeritten sürdürülüyor.
Osmancık-Merzifon-Havza yolunun 57-61. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.