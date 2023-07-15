Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok otoyol ve yol kesiminde bakım, onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemeleri yapılmıştır.