Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor
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Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok otoyol ve yol kesiminde bakım, onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemeleri yapılmıştır.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Gerede Kavşağı Köprüsü'nde yaya korkulukları değişimi yapılacağından Ankara katılım kolunun sağ şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeride yönlendiriliyor.
Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir bağlantı yolunun 15-16. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Kırşehir istikameti sağ şeritte kapatılarak diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.
Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Suruç-Birecik kesimi 7-11. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Çanakkale-Çan yolunun 10-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Denizli-Antalya yolunun 0-14. kilometrelerinde ( Denizli çevre yolu) bulunan Honaz Tünelinde elektrik, elektromekanik ve diğer kontrol sistemlerinin yapım çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatılırken ulaşım Denizli şehir merkezi güzergahından devam ediyor.
Sakarya-Hendek yolunun 4-5. kilometrelerinde Kozluk Kavşağındaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki istikamette servis yollarından sağlanıyor.
Isparta-Eğirdir ilçesinde 0-2. kilometrelerinde yapılacak triatlon yarışması nedeniyle, bölünmüş devlet yollarının geliş istikameti araç trafiğine kapatılacak, ulaşıma gidiş istikametinde iki yönlü izin verilecek.
Pınarlar-Şebinkarahisar yolunun 32. kilometresinde bulunan Eğribel tünelinde yapılacak elektrik, elektronik ve altyapı sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle tünel trafiğe kapatılarak ulaşım aynı güzergahtaki Pınarlar-Eğribel Geçidi yönünden yapılıyor.
Devrekani İYA-Kastamonu-Ilgaz yolunun 4-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Elazığ-Bingöl il sınırı-Bingöl yolunun 20-24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.