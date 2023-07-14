Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok otoyol ve yol kesiminde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemeleri yapılmıştır.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Karasu ile İstanbul-D100 Akyazı kavşakları Ankara istikametinde yol bakım ve onarım çalışması nedeniyle bant aktarımı yapılarak ulaşım Ankara- İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Hendek-Gölyaka kavşakları kesimi 12-15. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Toprakkale-Osmaniye kavşakları kesimi 4-7. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 89-95. kilometrelerinde (Aydın gişeler-Çine-Muğla kavşağı) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 7 Ağustos'a kadar İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapalı olacak. Ulaşım diğer şeritten çift yönlü sağlanıyor, Aydın Kuzey Kavşağı katılım kolu da trafiğe kapatılarak, otoyola katılım Güney Kavşağından yapılıyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Suruç-Birecik kesimi 7-11. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikamete yönlendiriliyor.

Ereğli-Zonguldak yolunun 56-57. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 4-10. ve 16-22. kilometreleri yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Vezirköprü-Durağan yolunun 5-7. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Maçka yolunun 1-2. kilometrelerinde kavşak yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun Trabzon-Maçka istikametinden iki gerçekleştiriliyor.

Seydikemer-Kaş yolunun 1-12. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.