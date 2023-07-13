Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. TEM Otoyolu, Anadolu Otoyolu, TAG Otoyolu, İyidere-Rize yolunda şerit daraltması, şerit aktarımı ve tünel kapatmaları gibi çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Muğla-Kale yolunda tek şeritten kontrollü geçişe izin verilmektedir. Yenişehir-Bilecik yolunda kontrollü ulaşım devam etmektedir. Iğdır-Doğubayazıt yolunda iki yönlü geçiş sağlanmaktadır. Konya-Antalya yolunda Demirkapı tünelleri trafiğe kapalıdır ve sürücülerin trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Ereğli-Zonguldak yolunda heyelan nedeniyle iki yönlü geçiş sağlanmaktadır. Muradiye-Çaldıran yolunda ise kontrollü geçişe izin verilmektedir.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Gerede Kavşağı Kavşak Köprüsünde yaya korkulukları değişimi yapılacağından Ankara katılım kolunun sağ şeridi trafiğe kapatılacak, ulaşım sol şeritten kontrollü sağlanacak.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları mevkisi 1-2 kilometrelerinde, yol yapım çalışmaları sebebiyle Adana istikametinde şerit aktarımı yapıldı, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

İyidere-Rize yolunun 5-6. kilometrelerindeki Sarayköy-1 ve Sarayköy-2 tünellerinin bölünmüş yolun her iki istikametinde bulunan tüplerinde elektrik, elektronik sistemi bakım onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle 18.00'e kadar tüneller trafiğe kapatılacak, ulaşım servis yolundan gerçekleştirilecek.

Muğla-Kale yolunun 24-27, 33-36. ve 44-49. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Yenişehir-Bilecik yolunun 0-16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Iğdır-Doğubayazıt yolunun 13-20. kilometrelerinde sağ şeritte devam eden yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Konya- Antalya yolunun Demirkapı tünelleri Konya-Antalya yönü bakım onarım çalışmaları nedeniyle araç trafiğine kapandı. Bu kesimde ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Ereğli- Zonguldak yolunun 53-54. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Muradiye-Çaldıran yolunun 31-37. kilometrelerinde BSK bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü izin veriliyor.