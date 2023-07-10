Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Anadolu Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu, İskilip-Çorum yolunda üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan bölgeler bulunmaktadır. Ayrıca Konya-Antalya yolunun Demirkapı tünelleri, Eskişehir-Kütahya yolunun Sofça mevkisi, Hınıs Çevre Yolu, Iğdır-Aralık-Dilucu Sınır Kapısı yolunda da yol yapım çalışmaları nedeniyle dikkatli olunması gerekmektedir.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Hendek-Gölyaka kavşakları 12-15. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 89-95. kilometrelerinde (Aydın Gişeler-Çine-Muğla Kavşağı) üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatıldı. Söz konusu noktada ulaşım diğer şeritten çift yönlü gerçekleştiriliyor.

İskilip-Çorum yolunun 3-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Devrekani İYA-Kastamonu-Ilgaz yolunun 4-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Konya- Antalya yolunun Demirkapı tünelleri Konya-Antalya yönü, bakım onarım çalışmaları dolayısıyla araç trafiğine kapandı. Söz konusu kesimde ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun 9-13. kilometrelerinde (Sofça mevkisi) alt geçit yapım çalışması nedeniyle Kütahya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Hınıs Çevre Yolu'nun 21-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Iğdır-Aralık-Dilucu Sınır Kapısı yolunun 69-73. kilometrelerinde yol bakım onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem arz ediyor.

Trabzon-Maçka yolunun 1-2. kilometrelerinde (Trabzon Yeni Otogar mevkisi) yapılacak kavşak yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Trabzon-Maçka istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) sürdürülüyor.