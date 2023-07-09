Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi. Birçok otoyol ve yol kesiminde çalışmalar nedeniyle trafiğe kapatılan şeritler bulunuyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Gerede kavşakları kesimi 0-6.kilometrelerinde fiber optik kablo altyapı çalışması nedeniyle her iki yönde 07.30-18.30 saatlerinde hız şeridi trafiğe kapatıldı. Söz konusu noktada ulaşım, diğer şeritlerden sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Kıbrısköy- Çankaya kavşakları kesimi 0-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun Kavşağı istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Karaburun-Zeytinler kavşakları kesimi 39-43. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir-Çeşme İstikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kocaeli-Yalova yolunun 53-54. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma, Kocaeli yönünden gidiş geliş şeklinde izin veriliyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 41-46. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Muğla-Denizli yolunun 18-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 47-52. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Aşkale-Tercan yolunun 7-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

İyidere-Rize yolunun 18. kilometresinde (Rize Valiliği mevkisi) yaya üst geçidi bakım onarım çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.