Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok otoyol ve yol kesiminde çalışmalar nedeniyle trafik düzenlemeleri yapılmıştır.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılacak.

Denizli- Antalya yolunun 0-14. kilometrelerindeki ( Denizli Çevre Yolu) Honaz Tüneli'nde elektrik, elektromekanik ve diğer kontrol sistemlerinin yapım çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Denizli şehir merkezi güzergahından gerçekleşiyor.

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Gerede kavşakları 0-6. kilometrelerindeki fiber optik kablo altyapı çalışması dolayısıyla her iki yönde, 07.30-18.30 saatlerinde hız şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakların 1-2. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Adana istikametinde şerit aktarımı yapılırken, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sürdürülüyor.

Trabzon-Maçka yolunun 1-2. kilometrelerinde (Trabzon Yeni Otogar mevkisi) yapılacak olan kavşak çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun Trabzon-Maçka istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanıyor.

Muradiye-Çaldıran yolunun 31-37. kilometrelerinde BSK bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü olarak gerçekleşiyor.

Ağrı Çevre Yolu'nun 60-62. kilometrelerinde yol yapım, İnegöl-Bozüyük yolunun 32-36. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleşiyor.

Bartın-Karabük yolunun 23-25. kilometrelerindeki menfez yapım, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla anılan kesimlerde ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.