Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği bildirildi. İzmir-Aydın Otoyolu, Ankara Çevre Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve diğer birçok yol kesiminde çalışmalar nedeniyle trafiğe kapatmalar ve kontrollü ulaşım sağlanacak.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 89-95. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 7 Ağustos'a kadar İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılacak. Ulaşım diğer şeritten çift yönlü sağlanacak.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Kıbrısköy- Çankaya kavşakları kesimi 0-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılacak. Ulaşım Samsun kavşağı istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam edecek.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli il sınırı ile Adapazarı kavşağı İstanbul-Ankara istikametinde yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilecek, çalışmalar sırasında bant aktarımı yapılacak. Trafik akışı Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak gerçekleşecek.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 41. kilometresinde yol refüjünde ferforje montajı çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometreleri ile İskilip-Çorum yolunun 3-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Devrekani İYA-Kastamonu-Ilgaz yolunun 4-5. kilometrelerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 41-46. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Hınıs Çevre Yolu'nun 21-27. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Iğdır-Aralık-Dilucu sınır kapısı yolunun 69-73. kilometrelerinde yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.