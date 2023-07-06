Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok yol kesiminde çalışmalar nedeniyle trafiğe kapatılan şeritler bulunmaktadır. Sürücülerin bu kesimlerde dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları önemlidir.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Gerede kavşakları 0-6. kilometrelerindeki fiber optik kablo altyapı çalışması nedeniyle her iki yönde saat 18.30'a kadar hız şeridi trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Denizli-Antalya yolunun 0-14. kilometrelerindeki ( Denizli çevre yolu) Honaz Tüneli'nin elektrik, elektromekanik ve diğer kontrol sistemlerinin yapım çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatılırken, ulaşım Denizli şehir merkezi güzergahından sürdürülüyor.

Kınalı ayrımı-Silivri-Büyükçekmece yolunun 22-25. kilometrelerindeki (Silivri şehir geçişi) viyadük ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla her iki yönde yol trafiğe kapatıldı, ulaşım yan yollardan devam ediyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun 9-13. kilometrelerindeki (Sofça mevkisi) alt geçit yapım çalışması nedeniyle Kütahya istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 12-13. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışması sebebiyle yol 10.00-16.00 saatlerinde araç trafiğine belli aralıklarla kapatılacak.

Muğla-Denizli yolunun 18-20. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 8-9. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü sürdürülüyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 41. kilometresindeki (Akçaabat şehir geçişi) refüjde yürütülen ferforje montajı çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kangal-Divriği yolunun 27-29. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.