Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Ankara Çevre Otoyolu, İzmir-Çeşme Otoyolu, TEM Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, İskilip-Çorum yol, Elmalı-Finike yol, Hınıs Çevre Yolu, İnegöl-Bozüyük yol ve Arhavi-Hopa-Sarp yolunda çeşitli çalışmalar nedeniyle trafik akışında değişiklikler olacaktır.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-5. kilometrelerinde (Kıbrısköy-Çankaya Kavşakları) Konya istikameti üstyapı onarım çalışması nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun kavşağı istikametinden çift yönlü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun (Karaburun-Zeytinler Kavşakları) 39-43. kilometrelerinde ekolojik köprü çalışmaları sebebiyle İzmir-Çeşme istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden gidiş-geliş olarak sürdürülüyor.

Tem Otoyolu'nun (Hadımköy-Esenyurt kavşakları) muhtelif kilometrelerinde bulunan 68 üstgeçit köprülerinde (00.00-06.00 saatlerinde) reklam ünitesi montaj çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem arz ediyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli il sınırı ile Adapazarı Kavşağı İstanbul-Ankara istikametinde yol bakım ve onarım çalışması nedeniyle trafik akışı Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil) Kılıç- Orhangazi Kavşaklarında, Orhangazi Tünelinde bakım-onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle önce İzmir sonra İstanbul yönlerinde 1 şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlere yönlendirilecek.

İskilip-Çorum yolunun 3-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Elmalı-Finike yolunun 60. kilometresinde Finike Turunçova Mahallesi Saklısu Kavşağında düzenleme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Hınıs Çevre Yolu'nun 21-27. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 41-46. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 33-35. kilometrelerindeki Üçkardeşler 1, Üçkardeşler 2, Sarp 1, Sarp 2 ve Sarp 3 tünellerinde yapılacak elektrik, elektronik sistemi bakım onarım çalışması dolayısıyla saat 18.00'e kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.