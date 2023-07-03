Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Bu çalışmaların yapıldığı bölgelerde sürücülerin dikkatli olmaları önemlidir.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Kandıra Kavşağı-Doğu İzmit Kavşağı arasında Alikahya mevkisindeki altgeçit inşaatı nedeniyle Ankara istikametinde trafik servis yoluna aktarılıyor.

Çanakkale-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü kapatılarak, ulaşım İzmir- Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 5-6. kilometrelerinde Gökhüyük Köprüsü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan nedeniyle Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Yeniçağa-Mengen istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) gerçekleşiyor.

Hatay-Reyhanlı yolunun 18-20. kilometrelerinde meydana gelen deprem hasarı dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 9. kilometresinde (Vakfıkebir şehir geçişi) hemzemin geçişi yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Harmancık-Tavşanlı-Kütahya yolunun 2-10. kilometresinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü yapılıyor.

Bartın-Karabük yolunun 23-25. kilometresinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sakarya-Düzce yolunun 12. kilometresinde Mudurnu Köprüsü yapım çalışmaları dolayısıyla Sakarya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Düzce istikametine yönlendiriliyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem arz ediyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde şerit daraltması ve şerit aktarması yapılarak ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Toprakkale-Osmaniye kavşakları 4-7. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Kaş-Demre-Finike yolunun 64-65. kilometrelerinde kanalizasyon altyapı çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Havza-Merzifon yolunun 1-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Gümüşhane-Bayburt il sınırı-Bayburt yolunun 15-24. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 32-36. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.