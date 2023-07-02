Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Kurban Bayramı tatili nedeniyle KGM tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz olacak. Yol durumu bültenine göre, Sakarya-Düzce yolunun 12. kilometresinde Mudurnu Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma Düzce istikametinden iki yönlü izin veriliyor. Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem arz ediyor. Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde şerit daraltması ve şerit aktarması yapılarak ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Toprakkale-Osmaniye kavşakları 4-7. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor. Kaş-Demre-Finike yolunun 64-65. kilometrelerinde kanalizasyon altyapı çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Havza-Merzifon yolunun 1-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor. Gümüşhane-Bayburt il sınırı-Bayburt yolunun 15-24. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor. İnegöl-Bozüyük yolunun 32-36. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.