Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekmektedir. Kurban Bayramı tatili nedeniyle KGM tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz olacaktır. Birçok farklı noktada yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemlidir.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar KGM tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz olacak.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 17-31. kilometrelerinde hendek yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlere yönlendiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu Bornova-Karşıyaka istikameti 3-4. kilometrelerinde yer alan Yamanlar viyadüğünde 2 Temmuz'a kadar derz çalışması yapılacak. Bornova-Karşıyaka yönü büyük tünel çıkışından sonra sol şerit ve küçük tünel çıkışından sonrada orta şerit olmak üzere 2 şeridin kapanmasından dolayı, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem arz ediyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolu, Yeşilovacık T1 Tüneli girişi mevkii 17-18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 51-53. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 68-73. kilometrelerinde Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çankırı-Kastamonu istikametindeki sol tüp trafiğe kapatılarak ulaşım sağ tüpe yönlendiriliyor.

Iğdır-Aralık-Dilucu Sınır Kapısı yolunun 73-79. kilometrelerinde yol bakım onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İskilip-Çorum yolunun 3-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 32-36. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü trafik geçişi sağlanıyor.

Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.