Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerden ücret alınmayacak. Birçok yol kesiminde köprülü kavşak yapım çalışmaları, üstyapı yenileme ve köprü yapım çalışmaları, heyelan ıslah çalışmaları ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü veya bölünmüş yollardan gerçekleştirilecektir. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemlidir.