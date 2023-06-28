Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Bazı kesimlerde yol yapım çalışmaları nedeniyle kontrollü ulaşım sağlanmaktadır.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'a kadar KGM tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz yapılabilecek.

Ankara Çevre Otoyolu Ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları yapıldığından her iki yönde şerit daraltması ve şerit aktarması yapılarak ulaşıma ikişer şeritten kontrollü izin veriliyor.

İskilip-Çorum yolunun 3-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Bayburt- Erzurum yolunun 2. kilometresinde meydana gelen (Maden-Erzurum arası) heyelan sebebiyle Maden-Erzurum yönü trafiğe kapandı. Bu nedenle ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Yozgat-Alaca yolunun 0-4. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Akseki-Manavgat yolunun 0-1. kilometrelerinde ve Denizli çevre yolunun 2. etap 0-14. kilometrelerinde yol yapım, Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 54-66. kilometrelerinde refüj hendek, Edirne-Kırklareli yolunun 22-24. kilometrelerinde yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.