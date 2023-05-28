Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Sürüyor

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, birçok otoyol ve yolun yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafikte kontrollü geçişler sağlanacağı belirtildi.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek Kavşağı-Gümüşova kesiminde her akşam 21.00-07.00 saatlerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Çalışmalar esnasında trafik, diğer platformdan gidiş-geliş olarak sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam- Kahramankazan kavşakları 17-31. kilometrelerindeki hendek yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde sol şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun Söke-Aydın Kuzey kavşakları kesimi 88-89. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İzmir-Aydın istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları mevkileri 1-2. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla Adana istikametinde şerit aktarımı yapılırken, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayazı-Elmalıdere yolunun 20-26. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Merzifon-Havza yolunun 57-61. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 32-49. kilometrelerindeki Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Kiliseburnu, Tirebolu 1 ve Tirebolu 2 tünellerindeki elektrik sistemi bakım-onarım çalışması dolayısıyla trafik, kısa sürelerle durdurularak, tek şeritten ve kontrollü sürdürülüyor.

Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 8-9. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten ve iki yönlü devam ediyor.

Elazığ-Bingöl il sınırı-Bingöl yolunun 19-24. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.