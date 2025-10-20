Haberler

Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Değişiklikler

Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu ve çeşitli yollar üzerinde devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmalarının detaylarını açıkladı. Bu çalışmalar nedeniyle bazı yolların trafiğe kapalı olacağı ve ulaşımın kontrollü olarak sağlanacağı bildirildi.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşakları 0-11. kilometrelerindeki Bolu Dağı geçişinde (Bolu Tüneli dahil) tünel portal yapısı kaplama çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple hafta içi 10.00-15.00 saatlerinde otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler Abant Kavşağı'ndan D100 devlet yoluna yönlendiriliyor ve Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola girebiliyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerindeki deprem hasarları onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çatalca-Büyükçekmece yolunun 20-21. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım tek yönden devam ediyor.

Belevi-Selçuk-Ortaklar yolunun 27-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 39-42. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Ankara istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Biga-Lapseki-Çanakkale yolunun 7-9. kilometrelerinde Lapseki-Çanakkale istikametindeki yapım çalışmaları dolayısıyla şerit daraltması yapılarak, ulaşım sol şeritten kontrollü sağlanıyor.

Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 21-26. kilometrelerindeki yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 54. kilometresindeki genişletme ve duvar yapım çalışmaları dolayısıyla Rize yönünde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Güncel
Türkiye'nin varlığı İsrailli Bakan'da rahatsızlık yarattı: Gazze'de Türk görmek istemiyorum

Bir devrin sonu! 67 yıllık vergi rekortmeni şirket resmen iflas etti

Fenerbahçe taraftarı yıldız futbolcu için 'O olmasaydı kazanamazdık' yorumları yapıyor

Burak Yılmaz: Fenerbahçe maçında kazanmak istiyoruz

Türkiye'nin varlığı İsrailli Bakan'da rahatsızlık yarattı: Gazze'de Türk görmek istemiyorum

Küçük çocuğu savurdu, Devin Özek'e tokat attı! Sadettin Saran'ın renkli gol sevinci kameralara yansıdı

Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

Devlet Bahçeli: KKTC parlamentosu seçim sonuçlarını kabul etmemeli ve Türkiye'ye katılma kararı almalı

Kırmızı bültenle aranan üç şüpheli Türkiye'ye iade edildi

16 yaşındaki çocuk, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ölü doğum yaptı

Domenico Tedesco'dan Galatasaray cevabı

Galip gelinen maçta Fenerbahçe taraftarından yıldız oyuncuya tepki

Kilosunun fiyatı 600 bin TL'ye çıktı, görmek isteyen tarlaya akın etti

