Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli güzergahlarda yürütülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışında yaşanacak değişiklikleri duyurdu. Bazı yollar belirli saatlerde trafiğe kapatılacak veya alternatif güzergahlar önerilecek.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Körfez kavşakları 0-11. kilometrelerinde yürütülen üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım, Kandıra Kavşağı'ndan D-100 Devlet Yolu'na yönlendirilecek ve çalışma esnasında Kandıra Kavşağı'nda otoyola girişe izin verilmeyecek.
TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 6-9. kilometrelerindeki üst yapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Beypazarı-Ayaş-Ankara yolunun 1-5. kilometrelerindeki (Ayaş şehir geçişi) yapım çalışmaları sebebiyle Beypazarı-Ayaş-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Ankara-Ayaş-Beypazarı istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Alanya-Gazipaşa-5. Bölge sınırı yolunun 11-13. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 12.00-13.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak. Yeşilöz-Kahyalar (eski Alanya-Gazipaşa yolu) alternatif olarak kullanılabilecek.
İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 42-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşıma Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Amasya-Turhal yolunun 41-48. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 33-46. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
Kırşehir-Ankara yolunun 0-5. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Şırnak-Eruh yolunun 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Trabzon-Maçka-Torul yolunun 26. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli, otomasyon ve aydınlatma çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşıma eski Maçka yolundan iki yönlü izin veriliyor.