Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Kontroller Uygulanıyor
Kara yollarındaki yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çeşitli yollarında ulaşım kontrollü sağlanmakta. Sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri öneriliyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarındaki muhtelif kesimlerde 21.00-07.00 saatlerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılıyor.
Burdur-Antalya yolunun 44-45. kilometrelerinde Altınkale Köprülü Kavşağı ve yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri İstanbul-Kırıkkale istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolundaki yapım çalışmaları dolayısıyla şerit daraltmasına gidilerek, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kırşehir-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 49-51. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Burdur-Antalya yolunun 44-45. kilometrelerinde Altınkale Köprülü Kavşağı ve diğer yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Tokat-Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzim, Kars-Ardahan yolunun 50. kilometresinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Ezine-Gülpınar-Ayvacık il yolunun 21-24. kilometrelerindeki asfalt iyileştirme çalışmaları sebebiyle trafik akışı servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Göksun-Geben-Andırın yolunun 31-58. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.