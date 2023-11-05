Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor. Anadolu Otoyolu, Uşak-Çevre Yolu, Ermenek-Mut Yolu, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu, Tokat-Niksar Yolu, Trabzon-Maçka Yolu, Kütahya-Afyon Yolu, Diyarbakır-Mardin Yolu ve Konya-Antalya Yolu'nda yapılan çalışmalar nedeniyle trafik düzenlemeleri yapılmıştır.

Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı Tüneli Geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenilemesi çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Ankara istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım Kaynaşlı kavşağından D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor. Sürücüler tekrar Abant kavşağından otoyola katılım sağlayabiliyor.

Uşak-Çevre yolunun 5-7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 1-2. kilometrelerinde Hamamçayı Köprüsü'nde giriş derzinde meydana gelen hasar nedeniyle İstanbul istikametinde banket ve 1. şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer iki şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapıldı. Bu sebeple ulaşıma Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Tokat-Niksar yolunun 30-35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım ve düzenleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Trabzon-Maçka istikametinde ulaşım tek şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kütahya-Afyon yolunun 0-2. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından, ulaşım servis yollarından devam edecek.

Diyarbakır-Mardin yolunun 33-35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sağ şeritten gidiş geliş şeklinde sağlanıyor.

Konya- Antalya yolunun Demirkapı tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları sebebiyle kapatıldı, bu nedenle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.