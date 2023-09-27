Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenilemesi çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik akışı Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor. Sürücüler, Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlayabiliyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara- Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney Kavşağı A kolunda bakım ve onarım çalışması sebebiyle bant aktarımı gerçekleştiriliyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 92-95. kilometrelerinde (Aydın Kuzey Kavşağı-Çine-Muğla Kavşağı) üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Ermenek-Mut yolu, 13-14. kilometrelerdeki patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle bugün 10.00-16.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Söz konusu kesimde sürücüler, alternatif güzergah olarak Ermenek-Bucakkışla-Karaman yoluna yönlendirilecek.

Samsun-Ordu yolunun 5-84. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki freze çalışmaları sebebiyle ulaşım Ordu istikametinde kontrollü sürdürülüyor.

Burdur-Isparta yolunun 9-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım iki yönlü devam ediyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 7-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışına sağ şeritten gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.

Tercan-Aşkale yolunun 43-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Gümüşhane-Bayburt il sınırı-Bayburt yolunun 24-30. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kocaeli-Sakarya devlet yolunun Sakıp Sapancı Köprülü Kavşağı'nda derz yenileme çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.