Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Anadolu Otoyolu, Ankara Çevre Otoyolu, Mersin-Adana yolunun farklı kesimlerinde ve diğer birçok yolun belirli noktalarında çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı- Abant kavşaklarında (Bolu Dağı geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna aktarılıyor. Sürücüler Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlayabiliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 7-8. kilometrelerinde Karataş viyadüğünün Polis Akademisi Kavşağı istikametindeki genleşme derzi çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Mersin- Adana yolunun 0-1. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşım Liman D Kapısı ayrım kolundan kontrollü sürdürülüyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpündeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 1-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 18. kilometresinde yaya üst geçidi demontaj çalışması dolayısıyla saat 19.00'a kadar her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Muradiye-Çaldıran yolunun 27-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü devam ediyor.

Gölköy-Mesudiye yolunun 46-47, Yenişehir-Bilecik yolunun 6-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Hekimhan-Alacahan yolunun 13. kilometresinde Hasan Çelebi viyadüğünde derz onarım çalışması dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.