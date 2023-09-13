Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekiyor. İstanbul-Ankara istikametindeki Kuzey Marmara Otoyolu'nda, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda, Anadolu Otoyolu'nda, Mudurnu-Bolu yolunda, Çivril-Dinar yolunda, Kocaeli-Sakarya yolunda, Sivas-Zara yolunda, Elazığ-Bingöl yolunda ve Viranşehir-Kızıltepe yolunda çalışmalar nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 156-162. kilometrelerindeki kuzey taşıma yolunda (Ankara-İstanbul istikameti) bakım onarım çalışmaları yapılacak. Çalışmalar esnasında bu yoldaki ulaşım, güney taşıma yoluna (İstanbul- Ankara istikameti) aktarılarak trafik akışı iki yönlü sağlanacak. Bu nedenle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Suruç kavşakları kesimi 23-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Şanlıurfa istikametinde şerit aktarımı yapılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun İzmit Batı-Kandıra kavşakları arasında güney yolda 22.00-06.00 saatlerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Çalışmalar nedeniyle İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, akış İzmit Batı Kavşağı'ndan D-100 Devlet Yolu'na yönlendirilecek.

Mudurnu-Bolu yolunun 0-4. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Çivril-Dinar yolunun 2-8. kilometrelerinde yol yapım, Kocaeli-Sakarya yolunda Sakıp Sabancı Köprülü Kavşağı'nda derz yenileme, Sivas-Zara yolunun 13-19. kilometrelerinde ise yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Elazığ-Bingöl il sınırı-Bingöl yolunun 21-24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Viranşehir-Kızıltepe yolunun 48-49. kilometrelerinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun Eskişehir istikameti 27-30. kilometrelerinde çelik ağ ile şev koruması çalışmaları dolayısıyla bir şerit trafiğe kapatılarak akış tek şeritten kontrollü sağlanıyor.