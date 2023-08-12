Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok yol kesiminde çalışmalar devam ediyor ve ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.