Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor
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Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok yol kesiminde çalışmalar devam ediyor ve ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gerede- Karabük kavşakları 1-2. kilometrelerinde (Gerede Kavşağı bağlantısı) yapım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Gerede Kavşağı bağlantı kolu trafiğe kapatılarak, ulaşım sonraki kavşaktan sağlanıyor.
TAG Otoyolu'nun Düziçi- Bahçe kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapılıyor. Söz konusu kesimde ulaşıma Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
Denizli- Antalya yolunun 0-14. kilometrelerinde Honaz Tüneli'ndeki elektrik, elektromekanik ve diğer kontrol sistemlerinin yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Denizli şehir merkezi güzergahından sürdürülüyor.
Ankara-Aksaray yolunun Aksaray şehir geçişindeki üst geçitte derz çalışmaları olduğundan Ankara-Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım toplayıcı yoldan gerçekleştiriliyor.
Malatya-Sivas yolunun 13. kilometresindeki Hasan Çelebi viyadüğündeki derz onarım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Bayburt-Erzurum il sınırı-Pazaryolu yolunun 18-20. kilometrelerindeki hidrolik menfez yapım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 51-56. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Bozüyük- İnegöl istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İnegöl-Bozüyük istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
Çorum-Mecitözü-Amasya yolunun 5-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Adapazarı-Mekece yolunun 44-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak yapılıyor.