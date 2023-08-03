Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Birçok yol kesiminde servis yolları kullanılarak ulaşım sağlanmaktadır. Bazı kesimlerde ise trafiğe kapatılan bölgeler bulunmaktadır. Sürücülerin dikkatli olmaları önemlidir.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Sakarya-Hendek yolunun 4-5. kilometrelerinde Kozluk Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki istikamette servis yollarından sağlanıyor.

Denizli-Çardak yolunun 40-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Pozantı kavşakları 1-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması dolayısıyla Pozantı Kavşağı istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Toprakkale-Osmaniye kavşakları 4-7. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 55-66. kilometrelerindeki 17 tünel ve güzergahlarında başlatılan elektrik-elektronik ve drenaj sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 17.30'a kadar yolda ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri sağ tüpündeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Konya-Antalya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Şebinkarahisar-Alucra-Fındıkbeli yolu, 47-57. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışması nedeniyle kısa sürelerle trafiğe kapatılıyor.

Gölköy-Mesudiye yolunun 46-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 68-73. kilometrelerinde Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Çankırı-Kastamonu istikametindeki sol tüp trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım sağ tüpten iki yönlü devam ediyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 15-18. kilometrelerinde yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ulaşım sağ şeritten gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.