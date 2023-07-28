Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. TEM Otoyolu'nun Adapazarı Kavşağı otoyoldan çıkış kollarında üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. İzmir Torbalı-Belevi yolunun 10-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Torbalı-İzmir yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım İzmir-Torbalı istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 38-48. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kırşehir-Kırıkkale istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor. TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Adana istikametinde şerit aktarımı yapılarak, ulaşıma Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor. Ayancık-Sinop yolunun 51-52. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor. Karabük-Kastamonu yolunun 9-11, Pazarcık-Gölbaşı yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor. Artvin-Erzurum yolunun 45. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya yönünde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor. İnegöl-Bozüyük yolunun 41-46. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.