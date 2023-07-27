Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. TEM Otoyolu, Anadolu Otoyolu, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ve diğer birçok yol kesiminde trafiğe kapatmalar ve kontrollü ulaşım sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Adapazarı Kavşağı otoyoldan çıkış kollarında üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde her iki yönde otoyoldan gişeler istikametinde çıkışlar trafiğe kapatılıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Hendek-Gölyaka kavşakları 15-18. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması sebebiyle Ankara istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 7-13. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması dolayısıyla İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Otoyolun İzmir yönünde de banket kapatma gerçekleştiriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 22. ile 23. kilometrelerindeki Esenkıyı ve Kopmuş tünellerinde yapılacak elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 18.00'e kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44, Çorum-Mecitözü-Amasya yolunun 11-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kangal-Gürün yolunun 30-35. kilometrelerinde sathi kaplama çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Aydıncık-Anamur yolunun 33-43. kilometrelerinde Sarıyar-1, Sarıyar-2, T6, T7 ve T8 tüplerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Denizli-Kale-Muğla yolunun 75-77. kilometrelerinde Beyağaç Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kilimli-Filyos-Saltukova yolu, 31-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Bu kesimde hafif taşıt sürücüleri Saltukova imar yollarını, ağır taşıt sürücüleri ise yol dolgusunu kullanabiliyor.