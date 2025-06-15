Kara Yollarında Yapım Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Dikkat!
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli kesimlerdeki yapım, bakım ve onarım çalışmalarında yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiğini duyurdu. Farklı otoyollar ve yollar üzerinde devam eden projeler nedeniyle ulaşımda geçici kapamalar ve kontrollü geçişler yapılmakta.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun 0-6. kilometrelerinde İskenderun Batı-Gözeneler kavşaklarındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun 29. kilometresinde Denizli istikametindeki şev destekleme çalışması sebebiyle 1 Temmuz'a kadar emniyet ve sağ şerit araç trafiğine kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritten gerçekleştiriliyor.
Büyükçekmece-İstanbul yolunun 28-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek taraftan gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.
Mengen-Yeniçağa yolunun 22-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerindeki kavşak düzenleme çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü izin veriliyor.
Antakya-Samandağ yolunun 21-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Bozüyük-İnönü yolunun 4-5. kilometrelerinde yapılacak istinat taş duvar çalışmaları sebebiyle yolun banket kısmı kapatılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 41-42. kilometrelerindeki (Melet Köprüsü) köprü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü sürdürülüyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nin bölünmüş yolun Akçaabat-Trabzon yönündeki tüpünde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım, onarım çalışması nedeniyle bugün 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.