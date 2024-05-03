Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları 92-95. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle kuzey taşıma yolunda (Edirne istikameti) kesimler halinde şerit daraltmasına gidilerek ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Aydın-Çeşme-Çanakkale- Karşıyaka bağlantı yollarındaki aydınlatma direklerinin montaj çalışması sebebiyle söz konusu kesimler 23.00-05.00 saatlerinde trafiğe kapatılıyor. Bu bölgede sürücüler otogar istikametine yönlendiriliyor. Otogar gişeleri önünde U dönüşü yapan sürücüler, Aydın- Çeşme ayrımı-Çanakkale-Karşıyaka istikametinde yola devam edebiliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 8-9. kilometrelerindeki Karataş viyadüğünün Çankaya Kavşağı istikametinde genleşme derzi değişimi dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 0-2. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım 2 şeritten sürdürülüyor.

İzmit-Kandıra yolunun 20-22. kilometrelerindeki yapım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kütahya-Eskişehir yolunun 31, İzmir-Torbalı-Belevi yolunun 22-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Isparta-Eğirdir yolunun 14. kilometresindeki hidrolik sanat yapısı çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 7. kilometresinde (Avrasya Üniversitesi mevkisi) yapılacak yaya kaldırımı dolayısıyla bölünmüş yolun Yomra-Trabzon yönünde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.