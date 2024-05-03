Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu, Aydın-Çeşme-Çanakkale-Karşıyaka bağlantı yolları, Ankara Çevre Otoyolu, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, İzmit-Kandıra yolunun belirli kesimlerinde trafiğe kapatmalar ve şerit daraltmaları uygulanıyor. Diğer yollarda da yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından veya bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları 92-95. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle kuzey taşıma yolunda (Edirne istikameti) kesimler halinde şerit daraltmasına gidilerek ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.
Aydın-Çeşme-Çanakkale- Karşıyaka bağlantı yollarındaki aydınlatma direklerinin montaj çalışması sebebiyle söz konusu kesimler 23.00-05.00 saatlerinde trafiğe kapatılıyor. Bu bölgede sürücüler otogar istikametine yönlendiriliyor. Otogar gişeleri önünde U dönüşü yapan sürücüler, Aydın- Çeşme ayrımı-Çanakkale-Karşıyaka istikametinde yola devam edebiliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun 8-9. kilometrelerindeki Karataş viyadüğünün Çankaya Kavşağı istikametinde genleşme derzi değişimi dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Gebze-Orhangazi- İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 0-2. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım 2 şeritten sürdürülüyor.
İzmit-Kandıra yolunun 20-22. kilometrelerindeki yapım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Kütahya-Eskişehir yolunun 31, İzmir-Torbalı-Belevi yolunun 22-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Isparta-Eğirdir yolunun 14. kilometresindeki hidrolik sanat yapısı çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Trabzon-Rize yolunun 7. kilometresinde (Avrasya Üniversitesi mevkisi) yapılacak yaya kaldırımı dolayısıyla bölünmüş yolun Yomra-Trabzon yönünde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.