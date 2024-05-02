Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. TEM Otoyolu, Muğla-Denizli devlet yolu, Aydın-Çeşme ve Çanakkale-Karşıyaka bağlantı yolları, Ankara Çevre Otoyolu, TAG Otoyolu, Tokat-Sivas yolunun belirli kesimlerinde trafik akışı kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çatalca-Kınalı kavşaklarındaki muhtelif kesimlerde altyapı tesis çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Muğla- Denizli devlet yolunun 0-6. kilometrelerinde Denizli istikametindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Aydın- Çeşme ve Çanakkale- Karşıyaka bağlantı yolları, aydınlatma direklerinin montaj çalışmaları dolayısıyla 23.00-05.00 saatlerinde araç trafiğine kapatılacak. Bu bölgede trafik akışı otogar istikametinden sürdürülecek.
Ankara Çevre Otoyolu'nun 8-9. kilometrelerindeki Karataş viyadüğünün Çankaya Kavşağı istikametindeki bölümünde genleşme derzi değişimi nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam edecek.
TAG Otoyolu'ndaki "Mersin-Kızkalesi-Taşucu Otoyolu" yapım işi kapsamındaki çalışmalar sebebiyle yolun bazı bölümlerinde trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
Tokat- Sivas yolunun 39-45. kilometrelerinde orta refüj ve tretuvar çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20. kilometresindeki şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Hopa-Sarp istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Isparta-Eğirdir yolunun 14. kilometresindeki sanat yapısı çalışmaları sebebiyle Isparta-Eğirdir gidiş istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Çanakkale-Bandırma yolunun 44-46. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki sanat yapıları imalat çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Hakkari-Yüksekova yolunun 1-2. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü sürdürülüyor.