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Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

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Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Yol durumu bültenine göre, birçok yol kesiminde şerit daraltma, trafiğe kapatma ve yönlendirme uygulanacak.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tem Otoyolu'nda üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Babaeski-Lüleburgaz kavşakları 92-95. kilometreleri Kuzey Taşıma Yolu'nda, kesimler halinde şerit daraltılacak, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacak.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 8-9. kilometrelerinde Karataş Viyadüğü'nün Çankaya kavşağı istikameti, genleşme derzi değişimi sebebiyle trafiğe kapatılacak. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak devam edecek.

Aydın-Çeşme ve Çanakkale-Karşıyaka bağlantı kollarının aydınlatma direklerinin montaj çalışmaları dolayısıyla 9 Mayıs'a kadar, 23.00-05.00 saatlerinde, yol araç trafiğine kapatılacak. Trafik akışı otogar istikametinden sürdürülecek.

Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-25. kilometreleri, Nevşehir-Aksaray yolunun 30-36. kilometreleri ve Diyarbakır-Mardin yolunun 13-16. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleşiyor.

Trabzon-Rize yolunun 43. kilometresindeki Çamburnu Tüneli'nde yapılacak elektrik sistemi bakım onarım çalışması nedeniyle, 6 Mayıs'a kadar, 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 31-35. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü olarak devam edecek.

Kaynak: AA / Güncel

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