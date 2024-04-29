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Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

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Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Çeşme ve Çanakkale-Karşıyaka yollarında aydınlatma direkleri montaj çalışması yapılıyor. Kuzey-Marmara Otoyolu'nda bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Ankara Çevre Otoyolu'nda genleşme derzi değişimi nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Kütahya-Eskişehir ve Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yollarında yapım çalışmaları sürüyor. Ermenek-Mut yolunda yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. İnebolu-Kastamonu ve Narince-Nissibi Köprüsü yollarında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Of-Çaykara yolunda yapım çalışması devam ediyor. Manavgat-Alanya yolunda onarım çalışmaları yapılıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın- Çeşme ve Çanakkale- Karşıyaka yollarının bağlantı kollarında aydınlatma direkleri montaj çalışması yapılıyor. Bu nedenle yollar 23.00-05.00 saatlerinde araç trafiğine kapatılarak, sürücüler otogar istikametine yönlendiriliyor. Söz konusu bölgede gişeler önünde U dönüşü yapan sürücüler, Aydın-Çeşme ayrımı ve Çanakkale-Karşıyaka istikametlerinde yola devam edebiliyor.

Kuzey- Marmara Otoyolu'nun 1-3. kilometrelerinde Gebze OSB-Liman kavşakları İstanbul- Ankara istikametinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 8-9. kilometrelerindeki Karataş viyadüğünün Çankaya Kavşağı istikametinde genleşme derzi değişimi dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Kütahya- Eskişehir yolunun 31. kilometresinde (Kütahya Porselen AŞ. fabrikası mevkisi) yapılacak menfez, Nevşehir-Ürgüp- Kayseri yolunun 20-25. kilometrelerinde ise yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İnebolu- Kastamonu yolunun 53-55. ve Narince- Nissibi Köprüsü yolunun 63-65. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Of-Çaykara yolunun 15-18. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolu şeklinde tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Manavgat- Alanya yolunun 6-12. kilometrelerinde onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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