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Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul- Ankara yolunun 4-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 19-22. kilometrelerinde şev kayması sebebiyle Aydın-Denizli istikametinde emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım orta ve sol şeritlerden devam ediyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşım ikişer şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Tarsus- Adana Otoyolu bağlantı yolunun 6-7. kilometrelerinde (Yenice Kavşağı mevkisi) Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolu yapım işi nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 4-5. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları sebebiyle Zonguldak istikameti kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 61. kilometresindeki deniz tahribatı dolayısıyla bölünmüş yolun Tirebolu-Espiye istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Akseki- Manavgat yolunun 7-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bandırma-Biga yolunun 42-44. kilometrelerinde Biga-Bandırma istikametindeki kavşak düzenleme çalışmaları sebebiyle sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten kontrollü devam ediyor.

Tokat- Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzimi, Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerinde ise yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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