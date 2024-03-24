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Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisinde alt geçit çalışmaları nedeniyle güney taşıma yolunda (İstanbul-Ankara istikameti) trafik akışı servis yolundan sürdürülüyor.

Uşak çevre yolunun 5-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 30-33. kilometrelerinde Ankara-Kahramankazan- Kızılcahamam istikametindeki ilave servis yolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kozan-Feke yolunun 54-57. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20. kilometresindeki şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Hopa-Sarp istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Isparta-Antalya (Dereboğazı) yolunun 1-2. kilometrelerindeki oturma ve çatlaklar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun Eskişehir istikameti 27-30. kilometrelerinde çelik ağ ve şev koruma çalışmaları sebebiyle bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Karabük- Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karakurt- Erzurum yolunun 2-3. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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