Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu ve diğer birçok yol kesiminde çalışmalar devam ediyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları güney taşıma yolunda üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Kesimler halinde gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında şerit daraltmasına gidilerek, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülecek. Çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre yürütülecek.
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara- Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Lapseki-Çanakkale kavşakları 0-1. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle Tekirdağ istikametinde bant aktarması yapılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Ermenek-Mut yolu, 13-14. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 10.00-16.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.
Ankara- Niğde Otoyolu'nun Emirler Kavşağı bağlantı yolunda bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Ankara ve Niğde istikametlerinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.
Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 69-72. kilometrelerindeki Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 tünellerinin tüplerinde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu sebeple saat 18.00'e kadar tüneller trafiğe kapatılarak, ulaşıma servis yolundan izin verilecek.
Manisa-İzmir devlet yolunun 11. kilometresinde (Anıt Kavşağı mevkisi) Manisa Büyükşehir Belediyesinin kavşak yapım çalışması dolayısıyla İzmir istikameti ile Manisa şehir merkezine dönüş kolu 4 ay trafiğe kapatılacak.
Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-20. kilometrelerindeki Yeşilovacık T-1 Tüneli girişi-Kavşak-1 bölgesinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Bandırma-Biga yolunun 42-44. kilometrelerinde Biga-Bandırma istikametindeki kavşak düzenleme çalışmaları sebebiyle sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten kontrollü devam ediyor.
Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Seydikemer-Söğüt yolunun 3-4. kilometrelerinde Söğüt istikametindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Seydikemer istikametinden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.