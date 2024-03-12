Üye Girişi
Haberler

Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Güncelleme:

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Çeşitli bölgelerdeki çalışmalar sebebiyle sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çatalca-Kınalı kavşaklarındaki bazı kesimlerde fiber optik kablo döşeme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak ulaşım 2'şer şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Çanakkale-İzmir yolunun 47-49. kilometrelerinde Menemen Belediye Başkanlığı tarafından farklı seviyeli kavşak yapım çalışması dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Mersin-Adana yolunun 0-1. kilometrelerinde Liman Hal Köprüsü farklı seviyeli kavşak çalışmaları kapsamında köprü genleşme derzleri onarımı nedeniyle trafik akışı Liman D Kapısı ayrım kolundan kontrollü devam ediyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16, Bingöl-Karlıova yolunun 25-28, Tosya-Osmancık yolunun 41-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Isparta-Antalya yolunun 32. kilometresinde hidrolik sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla Antalya-Isparta geliş istikametindeki yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım Antalya gidiş istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 4-5. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları sebebiyle Zonguldak istikameti kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

Alaca-Zile yolunun 5-12. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Ulaşım Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor Poyraz ne çaldı? Survivor All Star 2024 Poyraz ne cezası aldı? Üçüncü eleme adayı kim oldu? Yusuf Şimşek kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Kiraz Belediye Başkan adayı Yusuf Şimşek kaç yaşında, nereli? Hasan Hüseyin Levent kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı Hasan Hüseyin Levent kaç yaşında, nereli? Alaettin Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Alaettin Yılmaz kaç yaşında, nereli? Evren Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Evren Şahin kaç yaşında, nereli? Melih Başyiğit kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Melih Başyiğit kaç yaşında, nereli? Selim Taşkın kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Konak Belediye Başkan adayı Selim Taşkın kaç yaşında, nereli? Murat Biçer kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı Murat Biçer kaç yaşında, nereli? Nazif Tunahan Şen kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Nazif Tunahan Şen kaç yaşında, nereli? Hamza Taçyıldız kimdir? Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan adayı Hamza Taçyıldız kaç yaşında, nereli? Ercan Güç kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Ercan Güç kaç yaşında, nereli? Yusuf Aydoğan kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Menemen Belediye Başkan adayı Yusuf Aydoğan kaç yaşında, nereli? Yaşar Elmas kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı Yaşar Elmas kaç yaşında, nereli? Ramazan Duran kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Narlıdere Belediye Başkan adayı Ramazan Duran kaç yaşında, nereli? Adnan Çam kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı Adnan Çam kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title