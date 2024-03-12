Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Çeşitli bölgelerdeki çalışmalar sebebiyle sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çatalca-Kınalı kavşaklarındaki bazı kesimlerde fiber optik kablo döşeme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak ulaşım 2'şer şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Çanakkale-İzmir yolunun 47-49. kilometrelerinde Menemen Belediye Başkanlığı tarafından farklı seviyeli kavşak yapım çalışması dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Mersin-Adana yolunun 0-1. kilometrelerinde Liman Hal Köprüsü farklı seviyeli kavşak çalışmaları kapsamında köprü genleşme derzleri onarımı nedeniyle trafik akışı Liman D Kapısı ayrım kolundan kontrollü devam ediyor.
Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16, Bingöl-Karlıova yolunun 25-28, Tosya-Osmancık yolunun 41-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Isparta-Antalya yolunun 32. kilometresinde hidrolik sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla Antalya-Isparta geliş istikametindeki yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım Antalya gidiş istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Zonguldak-Devrek yolunun 4-5. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları sebebiyle Zonguldak istikameti kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor.
Alaca-Zile yolunun 5-12. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.