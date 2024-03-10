Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. TEM Otoyolu, Selçuk-Ortaklar-Aydın yol, Ankara-Kırıkkale yol ve diğer birçok yol kesiminde çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke-Batı Hereke kavşakları kuzey taşıma yolunda (İstanbul istikameti), Batı Hereke viyadüğünün sağ şeridinde oluşan hasarın onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım iki şeritten devam ediyor.
Selçuk-Ortaklar- Aydın yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Karaman-Ermenek yolunun 68-73, Adana-Karataş yolunun 3-5, Tosya-Osmancık yolunun 41-46, Akseki-Manavgat yolunun 7-12 ve Çanakkale-Çan yolunun 15-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 61. kilometresindeki deniz tahribatı dolayısıyla bölünmüş yolun Tirebolu-Espiye istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.