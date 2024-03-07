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Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

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Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Çeşitli bölgelerdeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çatalca-Kınalı kavşaklarında fiber optik kablo haberleşme altyapısı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Denizli-Kale-Muğla yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 49. kilometresindeki Uluburun Tüneli'nde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 18.00'e kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Seben ayrımı-Nallıhan-Beypazarı yolunun 35-40. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Samsun-Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerindeki Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma diğer tüpten iki yönlü izin veriliyor.

Yenişehir-Bilecik yolunun 6-16, Beyşehir-Isparta yolunun 25-44, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Siverek-Adıyaman yolunun 6-7. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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