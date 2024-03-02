Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Kuzey-Balıkesir Batı kavşakları 22-23. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle İstanbul istikametinde emniyet şeridi kapatılarak ulaşım 3 şeritten sağlanıyor.

Mudurnu- Bolu yolunun 46-48. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları sebebiyle iki yön de trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 4-5. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti kısa süreli trafiğe kapatıldı.

Muğla-Denizli yolunun 10-13. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle taşıt trafiği, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

İstanbul-Ankara yolunun 3-6. kilometrelerindeki Kozluk Kavşağı mevkisinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 0-1. kilometrelerinde Seydikemer Devlet Hastanesi Kavşağı alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş ve geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Samsun-Ünye çevre yolunun 6-8. kilometrelerindeki Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikameti, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Burada ulaşım diğer tüpten iki yönlü sağlanıyor.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Çanakkale-Ezine-Ayvacık yolunun Çanakkale-Lapseki istikameti 34-35. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışması sebebiyle şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 49. kilometresindeki Uluburun Tüneli'nin Tirebolu-Giresun istikametindeki tüpünde yapılan elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması dolayısıyla tünel, 08.00-18.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.