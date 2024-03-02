Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. İstanbul-İzmir Otoyolu, Mudurnu-Bolu yolunda köprü yapım çalışmaları, Zonguldak-Devrek yolunda şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları gibi sebeplerle trafiğe kapatılan bölgeler bulunuyor. Diğer yollar ise servis yolları veya bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak kullanılıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Kuzey-Balıkesir Batı kavşakları 22-23. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle İstanbul istikametinde emniyet şeridi kapatılarak ulaşım 3 şeritten sağlanıyor.
Mudurnu- Bolu yolunun 46-48. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları sebebiyle iki yön de trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Zonguldak-Devrek yolunun 4-5. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti kısa süreli trafiğe kapatıldı.
Muğla-Denizli yolunun 10-13. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle taşıt trafiği, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
İstanbul-Ankara yolunun 3-6. kilometrelerindeki Kozluk Kavşağı mevkisinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Seydikemer-Söğüt yolunun 0-1. kilometrelerinde Seydikemer Devlet Hastanesi Kavşağı alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş ve geliş olarak gerçekleştiriliyor.
Samsun-Ünye çevre yolunun 6-8. kilometrelerindeki Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikameti, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Burada ulaşım diğer tüpten iki yönlü sağlanıyor.
Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
Çanakkale-Ezine-Ayvacık yolunun Çanakkale-Lapseki istikameti 34-35. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışması sebebiyle şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.
Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 49. kilometresindeki Uluburun Tüneli'nin Tirebolu-Giresun istikametindeki tüpünde yapılan elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması dolayısıyla tünel, 08.00-18.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.