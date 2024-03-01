Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. İstanbul-Ankara yolunda yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor. İzmir-Çeşme Otoyolu'nda bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor. Mudurnu-Bolu yolunda köprü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor. Kocaeli-Yalova yolunda orta refüj drenaj sistemleri temizlik çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşıma tek şeritten izin veriliyor. Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunda deniz tahribatı sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Yenişehir-Bilecik, Adana-Karataş, Fethiye-Seydikemer-Kaş ve Zonguldak-Devrek-Mengen yollarında da yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor. Şebinkarahisar-Alucra yolunda ise heyelan sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul- Ankara yolunun 4-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.
İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Çeşme istikameti 3-6. kilometrelerinde (Seferihisar-Urla kavşakları) bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.
Mudurnu- Bolu yolunun 46-48. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kocaeli- Yalova yolunun 15-16. kilometrelerinde orta refüj drenaj sistemleri temizlik çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.
Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 61. kilometresindeki deniz tahribatı sebebiyle, bölünmüş yolun Tirebolu-Espiye istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Yenişehir- Bilecik yolunun 6-16, Adana- Karataş yolunun 3-5, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 9-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Şebinkarahisar-Alucra yolunun 20. kilometresindeki heyelan sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.