Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşakları 1-3. kilometrelerinde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerinin bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle otoyolun her iki yönünde çalışma programına göre sağ veya sol şeritler trafiğe kapatılacak. Kuleler bölgesinde de uygun zaman aralığında sağ, sol ve orta şeritler ulaşıma kapalı olacak.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Güzelbahçe-Urla kavşakları 21-25. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle İzmir-Çeşme istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Narlı-Gaziantep Batı kavşakları 7-8. kilometrelerinde Gaziantep Batı Alın Gişesi yapım çalışmaları dolayısıyla şerit aktarımı yapılarak, ulaşıma Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

İstanbul-Şile yolunun 12-13. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışması nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Lapseki-Biga yolunun 12-14. kilometrelerinde Biga-Lapseki istikametindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 72-74. kilometrelerindeki (Bahçecik mevkisi) heyelan dolayısıyla Pınarbaşı istikameti trafiğe kapandı. Bu kesimde ulaşım Kayseri istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 0-1. kilometrelerinde Seydikemer Devlet Hastanesi Kavşağı Alt Geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Osmancık-İskilip yolunun 47-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-20. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen heyelanlar nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.