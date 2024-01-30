Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. İstanbul-İzmit yolunda tramvay hattı yapım çalışmaları sebebiyle trafik işaretlerine uymak gerekiyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nda heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde emniyet ve sağ orta şerit trafiğe kapatıldı. Mengen-Yeniçağa yolunda heyelan dolayısıyla Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatıldı. TAG Otoyolu'nda Gaziantep Batı Alın Gişesi yapım çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü devam ediyor. Alaca-Zile yolunda yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ulaşım sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunda şev tanzimi, Bingöl-Karlıova yolunda yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Beyşehir-Seydişehir yolunda yapım çalışmaları dolayısıyla trafik işaretlerine dikkat edilmeli. Trabzon-Maçka yolunda üstyapı onarım ve düzenleme çalışması nedeniyle Trabzon-Maçka istikametinde tek şeritten ulaşım sağlanıyor. Yüksekova-Esendere yolunda yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ulaşım sürdürülüyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-İzmit yolunun Kuruçeşme mevkisinde tramvay hattı yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Aydın- Denizli Otoyolu'nun 9-12. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde emniyet ve sağ orta şerit trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım sol şeritten sürdürülüyor.
Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan dolayısıyla Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatıldı. Söz konusu güzergahta ulaşıma Yeniçağa-Mengen istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
TAG Otoyolu'nun Narlı-Gaziantep kavşakları 7-8. kilometrelerinde Gaziantep Batı Alın Gişesi yapım çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Alaca-Zile yolunun 5-12. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Tokat-Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzimi, Bingöl-Karlıova yolunun 25-28. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Beyşehir-Seydişehir yolunun 9-11 ve 21-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Trabzon-Maçka yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım ve düzenleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Trabzon-Maçka istikametinde ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.
Yüksekova-Esendere yolunun 30-37 ve 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.