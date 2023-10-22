Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu, TEM Otoyolu, Çanakkale-İzmir yolunun bazı kesimleri trafiğe kapatıldı. Diğer yollar ise tek şeritten ve kontrollü olarak kullanılıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı Tüneli geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenilemesi çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Kaynaşlı kavşağından D-100 devlet yoluna aktarılıyor. Abant kavşağından otoyola tekrar katılım sağlanabiliyor.

Tem Otoyolu'nun Çerkezköy-Kınalı kavşaklarında İstanbul istikametinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla her gün, 19.00-06.00 saatlerinde, şerit kapatma yapılıyor.

Çanakkale- İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim köprülü kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü trafiğe kapatıldı. Bu sebeple ulaşım, İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sürdürülüyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun Eskişehir istikameti 27-30. kilometrelerinde çelik ağ ile şev koruması çalışmaları dolayısıyla bir şerit trafiğe kapatılırken, ulaşıma tek şeritten ve kontrollü olarak izin veriliyor .

Konya-Antalya yolunun Demirkapı tünelleri Konya-Antalya istikameti, sağ tüp bakım onarım çalışmaları nedeniyle kapatıldığından ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Samsun-Ordu yolunun 0-1. kilometrelerindeki Yeşilkent kavşağının Sinop ayrımı kolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kapatıldı. Sinop istikametine gidecek sürücülerin Otogar kavşağını kullanmaları gerekiyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 0-4. kilometrelerindeki Kırkgeçit 15. viyadüğünde derz çalışması sebebiyle (sol platform) Ankara yönü trafiğe kapatıldı, ulaşım sağ platformdan iki yönlü olarak devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı -Gaziantep Kuzey kavşakları kesimi 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde yapımı devam eden sanat yapısı çalışması dolayısıyla tırmanma şeridi şeklinde 3 şeritten sağlanan ulaşım, 2 şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Kangal-Gürün yolunun 35-40. kilometrelerinde sathi kaplama çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.