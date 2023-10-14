Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu, Bursa Çevre Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu, Turgutlu-Salihli yolunda yapılan çalışmalar nedeniyle trafik akışı yönlendiriliyor. Diğer yollarda ise kontrollü ulaşım sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik akışı Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor. Sürücüler Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlayabiliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Bursa-Yıldırım kavşakları 0-5. kilometrelerinde köprü genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun 246-247. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.

Turgutlu-Salihli yolunun 1-2. kilometrelerinde, Turgutlu Köprülü Kavşağı'nın Salihli istikametindeki köprü genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma yan yoldan izin veriliyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 5. kilometresindeki köprünün genleşme derzi onarımı sebebiyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Şuhut Kavşağı üzerinden gerçekleştiriliyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun Tavşanlı-Harmancık istikameti 175-183. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer istikametten çift yönlü sürdürülüyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 20-21. kilometrelerinde Bartın Devlet Hastanesi Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Sakarya-İzmit yolunun 9-10. kilometrelerinde, Beşköprü Köprülü Kavşağı'ndaki kiriş değişimi çalışması sebebiyle ulaşım İstanbul yönünde iki yönlü devam ediyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 35-36. kilometrelerinde üstyapı yenileme, Trabzon-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.