Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu, Tarsus-Pozantı Otoyolu, Muğla-Marmaris ayrımı-Köyceğiz-Dalaman yolu, Konya-Afyonkarahisar yolunun bazı kesimleri trafiğe kapatılarak alternatif güzergahlar kullanılıyor. Diğer yollarda ise ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor. Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlanabiliyor.

Tarsus- Pozantı Otoyolu'nun Pozantı Kuzey-Pozantı Güney kavşakları 3-5. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışması sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Ankara istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Muğla-Marmaris ayrımı-Köyceğiz-Dalaman yolu, 0-55. kilometrelerindeki 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dolayısıyla bugün 12.00-15.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 5. kilometresindeki köprünün (Şuhut Kavşağı) genleşme derzi onarımı nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım köprü yerine kavşak üzerinden gerçekleştiriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 72-75. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Bozüyük-İnegöl istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpü bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla kapatılarak, ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Denizli-Çardak yolunun 40-45. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Elazığ-Malatya yolunun 16-21. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Pınarlar-Şebinkarahisar yolunun 32. kilometresindeki Eğribel Tüneli'nin Pınarlar-Şebinkarahisar yönündeki tüpünde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle tünelin sağ tüpü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer tüpten iki yönlü sağlanıyor.

Suşehri-Gölova-Altköy yolunun 50-55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.